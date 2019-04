Pato treina junto com o elenco do São Paulo pela 1ª vez

Alexandre Pato fez nesta segunda-feira seu primeiro treino ao lado de seus companheiros. Apresentado na última sexta, o atacante trabalhou durante todo o fim de semana sozinho no CT da Barra Funda. Contando com a presença de Cuca, ele participou das atividades de conclusão e, posteriormente, do coletivo em campo reduzido.

Primeiramente Pato fez um trabalho leve com bola em um campo anexo antes de se juntar ao elenco. Depois, atuou como atacante nas jogadas em que os laterais tinham de fazer o cruzamento para uma das duas opções possíveis chegarem finalizando.

Já no coletivo em campo reduzido, Pato jogou como “coringa”, contribuindo para ambas as equipes. Como os gols foram colocados cima da linha da grande área, o jogador se locomoveu entre as intermediárias do gramado contribuindo no setor ofensivo, apesar de não estar em sua plena forma física.

Sem jogar desde o dia 11 de novembro, Alexandre Pato precisará de tempo para estrear pelo São Paulo. A tendência é que a comissão técnica faça um trabalho especial com o jogador para evitar o risco de lesões, conforme explicou o técnico Cuca nesta segunda-feira.

“A gente está muito feliz de ele ter vindo para o São Paulo. Ele foi muito feliz na primeira passagem dele. Agora é uma etapa diferente, teremos uma paciência um pouco maior, ele está a três, quatro meses sem jogar, o futebol na China é em uma outra intensidade. Vamos tomar todos os cuidados para não expor ele a risco de lesão”, explicou o treinador são-paulino.

