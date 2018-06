Al Nassr se antecipa ao São Paulo e anuncia a contratação de Petros

#ALNASSR signed a 2 year contract with Brazilian midfielder and São Paulo @SaoPauloFC player, Petros Araújo, welcome to Saudi Arabia! pic.twitter.com/4t0LzQ7JF8 — AlNassr FC (@AlNassrSaudiFCe) June 26, 2018

Petros vai jogar no Al Nassr, da Arábia Saudita. O clube árabe anunciou a contratação na noite dessa terça-feira, por meio de sua conta na rede social Twitter. O São Paulo aceitou a proposta de cerca de 5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões) pelo volante e aguardava apenas alguns “detalhes burocráticos” para confirmar a venda. Os compradores, no entanto, já se adiantaram e confirmaram o vínculo por dois anos.

Petros se reapresentou normalmente junto com todo elenco tricolor, mas apenas por uma questão de cumprimento de protocolo. Como detém 100% dos direitos econômicos do atleta, o clube do Morumbi ficará com toda a quantia envolvida na transferência.

Aos 29 anos, Petros fez52 partidas com a camisa do São Paulo e marcou um gol. Depois de se destacar em 2017, quando chegou no segundo semestre vindo do Betis-ESP e se transformou em um dos líderes do elenco na campanha marcada pela luta contra a zona de rebaixamento, seu desempenho caiu na atual temporada a ponto de ter sua presença entre os titulares bastante questionada.

A venda de Petros representa o terceiro jogador do São Paulo a se transferir para a Arábia Saudita de junho para cá. Antes, Marcos Guilherme e Valdívia tomaram o mesmo rumo. A diferença é que a dupla de meias estava apenas emprestada ao tricolor e não rendeu nenhum dinheiro aos cofres paulistas.