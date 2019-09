Ainda em adaptação, Daniel Alves valoriza postura do São Paulo

Cercado por grande expectativa desde sua chegada ao São Paulo, o lateral direito Daniel Alves fez na manhã deste sábado o quarto jogo pelo clube tricolor. Após o empate sem gols contra o Grêmio, o ala de 36 anos valorizou a postura do time no Morumbi e falou sobre a própria readaptação ao futebol brasileiro.

“É uma nova fase da minha vida e aceitei esse desafio. Normalmente, para mim, quatro jogos depois das férias são de pré-temporada e agora estou competindo em alto nível. Os desafios são para os valentes e estou aqui por isso. Nada na minha vida foi fácil e não vai ser agora”, declarou.

Apoiado por mais de 45 mil pessoas no Morumbi, o São Paulo perdeu a chance de pressionar os líderes do Campeonato Brasileiro ao ficar no 0 a 0 contra os reservas do Grêmio. O time mandante teve boas chances, especialmente no primeiro tempo, e procurou pressionar o adversário na etapa complementar, sem sucesso.

“Aqui, jogam instituição contra instituição. Independentemente de quem atue, a dificuldade existe, estava um calor incrível. Mas o único time que tentou o resultado foi o São Paulo, que buscou os gols e procurou fazer algo de diferente”, valorizou Daniel Alves.

Com 31 pontos, o São Paulo figura na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 18ª rodada, o time comandado por Cuca volta a campo para enfrentar o Internacional às 19 horas (de Brasília) de sábado, no Beira-Rio.

“Infelizmente, o resultado não foi favorável. Estamos em um campeonato muito equilibrado e precisamos ser constantes. Você não pode acreditar muito nos elogios e nem quando eles não vêm”, disse Daniel Alves, que, convocado para defender a Seleção, desfalca o São Paulo contra o Internacional.