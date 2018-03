Aguirre não descarta reforços ao São Paulo e vê D. Souza como atacante

Recém-empossado como novo técnico do São Paulo, Diego Aguirre prefere ainda não avaliar o elenco tricolor. Em sua apresentação, contudo, o sucessor de Dorival Júnior não descartou indicar reforços à diretoria para o restante da temporada.

“Vi os últimos seis jogos da equipe, tenho bastante informação. Estamos trocando ideias e ainda é cedo para eu fazer uma avaliação. Preciso de um tempo para ter mais certezas. Isso vai acontecer nos próximos dias”, afirmou Aguirre, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda.

“Tenho de aproveitar ao máximo os jogadores que temos. Vamos transmitir confiança, para que demonstrem em campo o nível que têm. Há conversar que são internas, mas não está fechada a possibilidade de algum jogador vir, mas agora não é prioridade”, explicou.

Ao que o diretor-executivo de futebol Raí pediu voz para ressaltar. “Temos três meses de trabalho. O grupo não é perfeito. Uma peça ou outra vamos estar discutindo com a comissão técnica”, afirmou o dirigente.

Enquanto foca nos jogadores que tem à disposição, Aguirre falou acerca de como pretende posicionar Diego Souza, utilizado por seu antecessor como centroavante na maioria das partidas. “Diego Souza é um atacante que pode jogar mais na frente ou atrás. Temos de ver o nível que vai apresentar”, analisou.

O que parece ser uma certeza é a titularidade de Valdívia, que atingiu o auge de sua carreira sob o comando de Diego Aguirre no Internacional, em 2015. “É um menino espetacular, bom profissional, e tivemos uma experiência muito boa. Quero que repita aqui no São Paulo, é um jogador importante e tenho certeza que isso vai acontecer”, concluiu.

Em busca de obter o seu visto de trabalho, Diego Aguirre não comandou o treino desta tarde, deixando a atividade nas mãos do auxiliar André Jardine. Ele corre atrás do documento para poder dirigir o time contra o CRB-AL, nesta quarta-feira, em Maceió, pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

