Aguirre lamenta “dura derrota” e isenta Liziero de culpa por queda

O técnico Diego Aguirre lamentou a forma como o São Paulo foi eliminado pelo Corinthians nas semifinais do Campeonato Paulista durante a noite desta quarta-feira, no estádio de Itaquera. A equipe tricolor realizou uma atuação segura até os 47 minutos da etapa final, quando Rodriguinho subiu sozinho e marcou de cabeça, dando a vitória por 1 a 0 ao time da casa no tempo normal. Nos pênaltis, os mandantes venceram por 5 a 4 e avançaram para pegar o Palmeiras na decisão.

“Foi uma dura derrota, porque tivemos muito perto da classificação. Acho que poderíamos ter classificado perfeitamente, mas futebol tem dessas coisas”, resignou-se o treinador uruguaio, em entrevista coletiva concedida após a partida.

“Fica uma sensação de tristeza, mas estamos começando um trabalho de criar identidade do time. Temos que tirar conclusões positivas. Mas é óbvio que é duro e que vai ser difícil conciliar o sono. Vão ser dias que teremos que mostrar interesse e nos preparar para o que vem pela frente”, projetou.

Aguirre também procurou não citar culpados pelo gol de Rodriguinho, que subiu livre entre Éder Militão e Bruno Alves. “Eu não vi o lance. Nem sempre cabeceia o mais alto, é uma virtude do jogador deles que foi buscar bem a bola. Não posso falar de algo imperdoável, todos cometemos erros. Pode acontecer”, avaliou, antes de admitir que seus comandados recuaram demasiadamente nos últimos minutos.

“Sim, mas não era nossa intenção. O adversário jogou bem, com posse de bola, experiência. Jogam há muito tempo juntos, foram controlando a posse de bola e por isso acabamos nos defendendo. Gostaria que o time fosse mais para frente, mas não foi possível”, lamentou.

Diego Aguirre ainda isentou Liziero de culpa pela queda tricolor. O garoto, que mais uma vez foi bem, parou em Cássio na última cobrança de pênalti pelo lado são-paulino. “É um jogador espetacular, não podemos nem falar de um pênalti errado. Os craques erram. Acho que é uma boa surpresa. É um jogador de alto nível, teremos que parabenizá-lo porque não é fácil ser um menino como ele e jogar bem partidas tão importantes”, analisou.

Por fim, Aguirre pôs um fim na polêmica com o técnico Fábio Carille, que antes da partida entregou a escalação do Corinthians ao colega. “Foi tudo tranquilo, um gesto de cortesia que eu aceitei. Nunca houve problema. Sei que ele é uma boa pessoa. É um tema encerrado”, concluiu o treinador são-paulino.