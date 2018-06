Aguirre diz que São Paulo buscará reforços durante pausa para Copa

O São Paulo deve ir ao mercado e agir contra um eventual desmanche durante a pausa para a Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 14 de junho e 15 de julho, na Rússia. Ao menos foi o que indicou o técnico Diego Aguirre, que pretende pedir reforços para fortalecer o elenco e suprir eventuais saídas.

Dentre os jogadores que podem deixar o Morumbi durante a janela de transferências, que será aberta em julho, estão Cueva, Rodrigo Caio e Éder Militão.

O peruano disputará o Mundial com a seleção peruana e deverá atrair o interesse de clubes do exterior. O zagueiro, que já recusou várias ofertas de equipes da Europa, disse que “está chegando a hora de sair do São Paulo”, enquanto o versátil Militão vive impasse sobre sua renovação e pode ser negociado ainda no meio deste ano.

“É normal, nesta parada da Copa, pensar em fazer algumas modificações. Alguns jogadores vão ser vendidos e alguns queremos também trocar. E temos algumas situações pontuais que podemos incorporar. Não muitos, mas alguns que achamos necessários pontualmente, que achamos que podem ser titulares”, afirmou o treinador, após o empate sem gols com o Internacional, nesta terça-feira, no Morumbi.

O comandante uruguaio também confirmou que o clube irá atrás de um substituto para Marcos Guilherme, que se despediu do Tricolor no último domingo, dia seguinte ao revés para o Palmeiras. Contra o Inter, diante da ausência de um atacante de velocidade, Aguirre precisou improvisar Tréllez na ponta direita. A mudança não surtiu efeito, e o time saiu vaiado do Morumbi.

“É possível. Não quero especular com nenhuma situação até semana que vem, quando teremos a parada. Vamos conversar com a diretoria sobre algumas situações pontuais. Agora, temos de trabalhar para o jogo de sábado e tentar a vitória para continuarmos nas primeiras posições (do Campeonato Brasileiro”, concluiu.

Aguirre se refere ao duelo com o Atlético-PR, marcado para as 16 horas (de Brasília) deste sábado, na Arena da Baixada. Antes da ‘intertemporada’, contudo, o São Paulo ainda enfrentará o Vitória, na próxima terça, em casa.

Com 17 pontos ganhos, o time do Morumbi ocupa provisoriamente a vice-liderança do Brasileirão, mas pode cair na tabela no complemento da décima rodada, que se encerrará com os jogos de quarta e quinta-feira.