Aguirre avisa que Sidão é unanimidade dentro do São Paulo

A cada jogo cresce a pressão sobre Sidão no São Paulo. As falhas na derrota para o Atlético-MG voltaram a colocar o goleiro na mira da torcida tricolor. Nesse sábado, assim que a escalação do jogador foi anunciada no estádio do Morumbi, muitas vaias puderam ser ouvidas. Durante o jogo com o Bahia, qualquer tomada de decisão um pouco mais confusa ou demorada por parte do arqueiro já era motivo para muita chiadeira.

A situação chegou a Diego Aguirre. O técnico uruguaio foi questionado sobre o assunto e deixou claro que as críticas externas não afetam em nada a opinião interna sobre o desempenho de Sidão. Segundo o treinador, o goleiro tem todo o respaldo para continuar como titular do gol são-paulino.

“Não é o momento para criar desconfiança. Acho que Sidão é o melhor goleiro que temos, os treinadores de goleiros acham que é a melhor opção, toda a comissão técnica acha que é a melhor opção. Então, é o momento de estarmos todos juntos, unidos”, avisou o comandante uruguaio.

“Eu tomo as decisões que acho melhor. Uma coisa que quero falar: Seria bom estarmos todos juntos. Nós podemos erras, às vezes a torcida não gosta de um ou outro, mas estão todos juntos, dando a vida, seja o Sidão ou outro jogador. Os que entram no campo são os que eu acho melhor para vencer o jogo”, completou.

Para não ficar só na bronca, Diego Aguirre aproveitou para elogiar a participação da torcida, que mais uma vez compareceu em bom número no Morumbi. 43.555 torcedores acompanharam o triunfo em cima do Bahia, magro, mas suficiente para colocar o São Paulo novamente na liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o Gre-Nal deste domingo.

“A torcida foi maravilhosa mais uma vez. Isso que a gente está conseguindo, sem dúvida nenhuma, a torcida está sendo importantíssima”, concluiu Aguirre.