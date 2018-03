Aguirre assume São Paulo com decisão e pouco tempo de trabalho

Diego Aguirre terá um desafio importante no início de sua trajetória como técnico do São Paulo: encarar um mata-mata com apenas um dia de preparação. É esse o cenário para o confronto com o São Caetano, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Anacleto Campanella, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.

Correndo atrás do visto de trabalho brasileiro, Aguirre deve obter o documento a tempo de comandar o time tricolor no ABC paulista. No entanto, como os titulares farão apenas atividades regenerativas nesta quinta-feira, o uruguaio terá apenas um dia para treinar e armar a equipe.

Por isso, a tendência é que Aguirre ouça bastante André Jardine durante a elaboração da estratégia e da armação da equipe, a exemplo do que ocorreu quando o auxiliar comandou o time de forma interina nas vitórias sobre Red Bull Brasil (3 a 1) e CRB-AL (3 a 0).

“Os últimos dois jogos talvez tenham sido os melhores treinamentos para o jogo que está por vir. Temos de pensar a próxima estratégia e encarar o jogo com o São Caetano com toda a seriedade que merece”, afirmou Jardine, em entrevista coletiva concedida após o triunfo sobre o CRB, na última quarta-feira, em Maceió.

“Chegamos a uma fase em que não podemos mais vacilar. É só jogo decisivo. Precisamos, primeiro, descansar muito, porque no sábado temos uma final. Com pouco tempo de trabalho, praticamente só um dia, que o professor consiga colocar detalhes do que quer no sábado”, avaliou o zagueiro Rodrigo Caio, autor do terceiro gol são-paulino no Estádio Rei Pelé.

O intervalo entre os jogos de ida e volta também é curto. O duelo que definirá um dos semifinalistas do Paulistão está marcado para terça-feira (20), no Morumbi. Pela Copa do Brasil, o São Paulo terá o seu adversário da quarta fase e datas dos embates definidos por meio de sorteio, a ser realizado pela CBF, na próxima segunda-feira.