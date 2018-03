Com Valdívia inspirado, São Paulo faz 3 a 0 no CRB e confirma vaga

Sem sustos, o São Paulo se classificou para a quarta fase da Copa do Brasil durante a noite desta quarta-feira. Ainda sob o comando interino de André Jardine e observado por Diego Aguirre dos camarotes do Estádio Rei Pelé, o time tricolor derrotou o CRB-AL por 3 a 0, com gols de Marcos Guilherme, Valdívia e Rodrigo Caio.

Com o resultado – construído com a participação de Valdívia nos três gols -, o São Paulo bateu a equipe alagoana por 5 a 0 no placar agregado, uma vez que havia vencido a ida por 2 a 0, no Morumbi. O seu próximo adversário sairá de sorteio a ser realizado pela CBF, na próxima segunda-feira.

Antes, porém, o Tricolor volta o seu foco para o Campeonato Paulista. Provavelmente com a situação de Diego Aguirre já regularizada, a equipe visitará o São Caetano neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Anacleto Campanella, pelo primeiro duelo das quartas de final.

O Jogo – Titulares na vitória contra o Red Bull Brasil, Nenê e Diego Souza começaram o duelo com o CRB como opções no banco. Já Éder Militão e Rodrigo Caio, poupados no domingo, e Jucilei e Anderson Martins, recuperados de lesão, voltaram ao time para fortalecer o sistema defensivo.

Diante da pressão inicial dos alagoanos, o São Paulo aproveitou os espaços para abrir o placar logo aos cinco minutos. Após erro na saída de bola do CRB, Valdívia arrancou pela esquerda e inverteu para Marcos Guilherme. A bola sofreu desvio no meio do caminho, mas chegou no atacante, que acertou belo chute de fora da área, no canto direito de João Carlos, sem chances de defesa.

Ciente que o CRB sentiu o gol, o Tricolor se manteve ligado, mas desperdiçou chance incrível de ampliar a vantagem aos 11 minutos, quando Rodrigo Caio deixou Tréllez na cara do arqueiro, dentro da pequena área. O centroavante, porém, mandou para fora.

Mas o colombiano não seria o único a perder uma grande oportunidade. Aos 29 minutos, Willians Santana recebeu bom passe na esquerda, invadiu a área e chutou cruzado. No rebote de Jean, Neto Baiano, com o gol vazio, furou a bola, que saiu pela linha de fundo.

O São Paulo não diminuiu o seu ímpeto na volta do intervalo e marcou o seu segundo gol no início da etapa complementar. Aos dois minutos, Petros tabelou com Marcos Guilherme e cruzou rasteiro para o meio da área. Valdívia, com o gol vazio, só empurrou para a rede.

Com mais de 60% de posse de bola, os visitantes continuaram em cima. Após cobrança de escanteio perfeita de Valdívia, Rodrigo Caio subiu bem e testou no canto direito. A bola ainda tocou na trave antes de entrar para a alegria do zagueiro convocado por Tite.

Com a vaga praticamente garantida, Jardine colocou Liziero, Brenner e Lucas Fernandes nas vagas de Júnior Tavares, Tréllez e Petros. Mazola Júnior, técnico do CRB, também mexeu na equipe para tentar diminuir o prejuízo. Mas não adiantou. Com a torcida brava com o time da casa, o Tricolor administrou bem a vantagem para consolidar o triunfo em Maceió.

FICHA TÉCNICA

CRB-AL 0 X 3 SÃO PAULO

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 14 de março de 2018, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Carlos Henrique de Lima Filho (ambos do RJ)

Cartão Amarelo: Edson Ratinho e Flávio Boaventura (CRB); Tréllez e Petros (São Paulo)

Cartão Vermelho: –

Gols:

SÃO PAULO: Marcos Guilherme, aos cinco minutos do primeiro tempo; Valdívia, aos dois, e Rodrigo Caio, aos 13 minutos do segundo tempo

CRB-AL: João Carlos; Ayrton, Flávio Boaventura, Anderson Conceição e Diego; Feijão (Serginho), Edson Ratinho (Rafael Bastos) e Juliano; Neto Baiano (Marcão), Willians Santana e Juninho Potiguar

Técnico: Mazola Júnior

SÃO PAULO: Jean; Éder Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Júnior Tavares (Liziero); Jucilei e Petros (Lucas Fernandes); Marcos Guilherme, Cueva e Valdívia; Tréllez (Brenner)

Técnico: André Jardine (interino)