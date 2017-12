Jucilei acerta contrato de quatro temporadas com o São Paulo

O torcedor do São Paulo ganhou seu primeiro presente de Natal antecipado na noite dessa sexta-feira. O volante Jucilei, que estava emprestado apenas até o fim desse ano junto ao Shandong Luneng, vai continuar no Tricolor Paulista. O empresário do atleta, Nick Arcuri, confirmou à Gazeta Esportiva que o acordo de compra foi concretizado e o contrato terá validade por quatro temporadas. O São Paulo ainda não se manifestou oficialmente, o que deve acontecer em breve.

Os chineses tinham vínculo com Jucilei até junho de 2019 e não estavam mais dispostos a negociar um novo empréstimo. Além disso, vender o jogador de 29 anos faria o clube asiático economizar cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) em salários e também minimizaria o problema com excesso de estrangeiros. Agora, cada equipe chinesa pode ter no máximo quatro atletas de fora, sendo que apenas três podem ser relacionados por jogo.

Apesar dos valores oficiais da transação ainda não terem sido divulgados, Jucilei já havia adiantado que estava ciente de que teria de aceitar uma redução salarial para continuar jogando no Brasil.

Na temporada 2017, Jucilei demorou a adquirir ritmo, mas logo caiu nas graças da torcida após boas atuações. Quando Dorival Júnior assumiu o time no lugar de Rogério Ceni, chegou a perder a titularidade, que foi recuperada nos últimos jogos do ano. No total, ele soma 49 partidas e um gol marcado com a camisa tricolor.