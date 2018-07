Adaptado ao profissional, Liziero promete “entrega total” no Sul

Aos 35 minutos do primeiro tempo, Liziero é chamado por Diego Aguirre e recebe a missão de substituir o lesionado Jucilei em um Maracanã com mais de 50 mil pessoas. O jovem volante, além de ter dado a conta do recado, continuou no time após a vitória sobre o Flamengo e o ajudou a derrotar o arquirrival Corinthians no último sábado, no Morumbi.

Nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), o jogador de 20 anos terá mais uma chance de provar o seu valor na equipe titular. Com Jucilei em recuperação de um estiramento na coxa esquerda, Liziero formará dupla de volantes ao lado de Hudson diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Estou bem tranquilo, bem adaptado ao estilo de jogo do profissional”, garantiu o camisa 31 à Spfctv. “Sou amigo de todo mundo, isso ajuda muito dentro de campo, faz a diferença”, acrescentou.

Revelado nas categorias de base do Tricolor e promovido ao elenco profissional em março, logo após a demissão de Dorival Júnior, Liziero rapidamente agradou a nova comissão técnica e caiu nas graças da torcida. A organização e o bom ambiente da equipe, segundo ele, o ajudam a manter o bom rendimento dentro de campo.

“Facilita. O time está bem entrosado, o clima é muito gostoso, então você entre no time à vontade. Não muda nada”, avaliou. Embalado por uma série de quatro vitórias seguidas, algo que não ocorria desde 2014, o São Paulo ocupa o segundo lugar do Brasileirão e está de olho na liderança, hoje ocupada pelo Flamengo.

Para se manter na briga pelo título, o clube do Morumbi precisa de um bom resultado diante do Grêmio, contra quem Liziero promete “entrega total, igual foi nos últimos dois jogos, e tentar sair de lá com a vitória. O São Paulo tem que entrar procurando os três pontos”.

“Temos que deixar tudo em campo. Será um jogo complicado, mas faremos o nosso melhor em busca de um resultado positivo. Estamos focados, sabemos o que é preciso fazer e não mudaremos nada do que foi desenvolvido nos jogos anteriores”, concluiu Liziero, que soma 20 jogos pelo time profissional do São Paulo, sendo 11 pelo Brasileiro.

