São Caetano anuncia técnico Marcelo Vilar, ex-Palmeiras

Nesta segunda-feira, o São Caetano anunciou a contratação de Marcelo Vilar. O técnico assinou um contrato válido até o fim do próximo Campeonato Paulista, em que o clube disputará a Série A2.

“É uma alegria muito grande. Todo mundo quer trabalhar no futebol paulista, e voltar para uma equipe como o São Caetano traz alegria e responsabilidade ao mesmo tempo. O São Caetano é um time grande que está hoje sem divisão nacional. Estou aqui satisfeito, mas ciente da responsabilidade. Não vai faltar empenho para que a gente possa conquistar os resultados que levem o clube ao lugar que merece”, disse o novo comandante, que chega acompanhado do auxiliar Totonho.

Atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro pelo Ferroviário, Vilar estava no comando do clube cearense na disputa da Série C. Além do Ferrão, o treinador coleciona passagens pelo Palmeiras, onde dirigiu o clube de forma interina em 2006, Ceará, Botafogo-PB e Grêmio Barueri.

Por fim, o técnico falou sobre o objetivo de recolocar o time paulista nas principais divisões. “Falei com o grupo que estamos disputando uma competição que não é fácil, que é a Copa Paulista. Mas ninguém anda sem destino. Por isso, o nosso objetivo aqui é ser campeão para ter novamente a vaga no Campeonato Brasileiro no ano de 2020”, comentou.

Atualmente, o Azulão ocupa a liderança do Grupo 4, da Copa Paulista, com 4 pontos somados. O próximo adversário do time é o Água Santa, em Diadema, no próximo sábado, dia 6 de julho, às 15h (de Brasília).