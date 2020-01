Zagueiro da base treina no profissional do Santos; conheça

O técnico Jesualdo Ferreira quer observar jogadores da base em treinos do elenco profissional. E diferentemente do comando de Jorge Sampaoli, quando vários participavam e quase ninguém era utilizado, a ideia do português é, aos poucos, chamar atletas e promover concorrência interna pela promoção.

E Alex Nascimento iniciou esse laboratório. Ele foi o primeiro do Santos B a ser convocado por Jesualdo para atividade com o grupo principal.

O zagueiro de 20 anos trabalhou com Jesualdo na tarde da última quarta-feira, no CT Rei Pelé, e larga na frente para ser o quinto defensor após a saída de Gustavo Henrique para o Flamengo.

Alex é canhoto e se destacou no sub-20 em 2019 depois de deixar o Fluminense. Em julho, o Peixe renovou o contrato até 31 de dezembro de 2023 e passou a ter 70% dos direitos econômicos do atleta.

Jesualdo tem Lucas Veríssimo, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Aguilar como opções para a zaga. Outras alternativas na base são Jackson Porozo, que está com a seleção pré-olímpica do Equador, e Wagner Leonardo.