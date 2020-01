Santos acaba com metodologia de Sampaoli e busca unir a base

O Santos terá mudanças na transição entre as categorias de base e o elenco profissional em 2020. A metodologia dos sparrings, trazida por Jorge Sampaoli, está extinta.

O Peixe terá o retorno do time B a partir de segunda-feira. E todos os profissionais da base estarão no CT Rei Pelé, e não mais na Vila Belmiro, para facilitar a comunicação entre os departamentos.

O Santos B será composto por atletas no fim da formação, sem idade para o sub-20, e por jogadores bem avaliados e perto da promoção, como o caso do atacante Renyer, de 16 anos.

Os treinamentos ocorrerão em horário diferente do profissional e os destaques serão chamados para as atividades de Jesualdo Ferreira. A ideia é estimular a concorrência interna e o atleta escolhido fazer, realmente, parte do processo. A comissão técnica do B ainda não está definida.

A metodologia dos sparrings trazia jovens diariamente para o trabalho com Sampaoli, mas eles não treinavam como profissionais. Na prática, eram sempre “suporte”.

Jorge Sampaoli treinava de acordo com o próximo adversário. Se o time a ser enfrentado se armaria num 3-4-3, um grupo da base teria três zagueiros, quatro meio-campistas e três atacantes contra os profissionais. Os garotos simulavam a partida e no dia seguinte haveria novos chamados para o mesmo objetivo. E assim sucessivamente.

Na visão dos atuais profissionais dos departamentos de futebol profissional e de base, o sparring ajudava o time principal, mas não a base. Os Meninos da Vila viviam o dia a dia de Sampaoli, porém, sem ambição de atuar e em atividades parecidas E a preparação para os campeonatos sub-17 e sub-20 acabava prejudicada.

O Santos B inicia os trabalhos na segunda-feira e disputará, provavelmente, Copa Paulista e Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O sub-20 está na Copinha e o sub-17 viaja neste fim de semana para a Copa Santiago, no Rio Grande do Sul.