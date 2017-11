Yuri Alberto inicia treinos no Santos e pode ganhar chance contra a Chape

O Santos deve ter mais uma de suas promessas ‘debutando’ pelo clube na reta final do Campeonato Brasileiro. O atacante Yuri Alberto começou a treinar entre os profissionais na última quinta-feira e tem boas chances de ser relacionado para o duelo com a Chapecoense, na próxima segunda, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela 34ª rodada do torneio nacional.

O jovem de 16 anos já fazia parte do elenco principal desde o primeiro dia de novembro, quando foi ‘promovido’ pelo técnico Elano. Porém, ele passou por um trabalho de recondicionamento físico com o fisioterapeuta Luiz Rosan, por conta do desgaste que teve servindo a seleção sub-17 no Mundial da categoria.

Agora, Yuri Alberto faz companhia ao amigo Rodrygo, que fez sua estreia como profissional na vitória do Peixe por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado, na Vila. Na ocasião, o também jovem de 16 anos entrou aos 45 minutos do segundo tempo na vaga de Bruno Henrique.

A dupla se destaca na equipe sub-17 do Peixe, considerada uma das melhores gerações desde Diego e Robinho. Rodrygo é rápido e driblador. Yuri é um centroavante matador, tendo marcado mais de 80 gols nas categorias de base.