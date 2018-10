Vladimir também é procurado e pode deixar o Santos

Não é só Vanderlei que atrai o interesse de outros clubes no mercado, como o São Paulo. O goleiro reserva do Santos, Vladimir, também está em alta.

O camisa 12 foi procurado por uma equipe da Série A e outra do futebol da Turquia nas últimas semanas. A ideia dele e do seu representante é ter uma posição definitiva do presidente José Carlos Peres nos próximos dias.

Há duas opções pensadas por Vladimir: renovar por mais dois anos o atual vínculo – até dezembro de 2022, com valorização salarial -, e seguir à espera da chance de, finalmente, ser titular, ou ser negociado de uma vez – um empréstimo não está nos planos.

O goleiro, formado nas categorias de base e o mais antigo do atual elenco, não está contente com a sua situação. Ele gostaria de ficar e já externou o desejo de se aposentar pelo clube, mas esperava mais oportunidades nessa temporada.

Havia a expectativa de um revezamento com Vanderlei durante as competições, porém, o suplente só foi a campo duas vezes no ano, mesmo depois do Peixe recusar propostas do Sport e Vitória por empréstimo. Antes, Avaí, Ceará e Chapecoense manifestaram interesse.

Vladimir recebe menos do que a metade do titular Vanderlei. Como antecipado pela Gazeta Esportiva, o Santos cogita vender o camisa 1 para diminuir a folha salarial. Os goleiros representam 10% do total – cerca de R$ 500 mil, além de impostos.