Vitória do Corinthians empurra Santos de volta ao Z4 do Brasileirão

O Santos voltou à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro neste domingo. Mesmo sem atuar, o Peixe foi empurrado ao Z4 com a vitória do Corinthians sobre o Vasco nesta tarde, por 1 a 0.

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Neste momento, o Peixe abre a degola na 17ª colocação, com 14 pontos somados, empatado com Internacional e Atlético-MG, 16 e 15 na tabela, respectivamente. Logo depois, vem o Corinthians em 14º com 15 pontos.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Palmeiras em clássico que agora vale mais ainda para a equipe comandada por Cuca. Caso o Alvinegro Praiano tropece, pode ver seus concorrentes abrirem vantagem na tabela e se complicar para deixar a zona de rebaixamento nas próximas rodadas.

Antes do clássico, o Santos tem outro confronto importante pela Sul-Americana. O Peixe visita o San Lorenzo em busca de sua primeira vitória pela competição, na qual ocupa a quarta colocação do grupo D com um ponto.

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