Vídeo com tentativa de invasão ao CT do Santos viraliza; assista

Um vídeo com a tentativa de invasão ao Centro de Treinamento Rei Pelé repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira. As imagens mostram o medo do Santos com o esforço feito pela Torcida Jovem para passar pelo portão.

A segurança do Peixe impediu a invasão por ali, mas torcedores conseguiram entrar por um dos portões laterais e foram contidos pela polícia dentro do CT com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo.

No vídeo, é possível ver Orlando Rollo gesticulando com quem tentava escalar o portão. O vice-presidente explicou à reportagem que mandou o santista descer porque estava preocupado com a queda.

Um torcedor convidado por Rollo para visitar o CT chegou a pedir para o chefe de segurança, Joaquim Bonorino, sacar a arma durante o protesto – o que não ocorreu. O vice-presidente explicou que o conselheiro se desesperou com a iminência de invasão.

Orlando Rollo, presidente interino no sábado antes do retorno de José Carlos Peres da Inglaterra, cogita se licenciar do cargo. Enquanto isso, as torcidas organizadas prometem um novo protesto na noite de quinta-feira, na Vila Belmiro, durante reunião do Conselho Deliberativo.