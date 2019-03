Victor Ferraz elogia Novorizontino após derrota do Santos: “Era o dia deles”

Victor Ferraz valorizou a entrega e a organização do Novorizontino para vencer o Santos por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Precisamos valorizar o que eles fizeram. Correram muito para neutralizar nossas jogadas. Trabalhamos muito, tentamos entrar para todos os lados e perdemos gols incríveis, até sem goleiro. Serve de lição porque nas quartas não podemos errar”, disse o capitão.

Com a derrota, o Peixe foi ultrapassado pelo Red Bull Brasil a uma rodada do fim da primeira fase e pode ter que decidir a vaga nas semifinais fora de casa.

“Independentemente de quem classificar em primeiro, importante é estar concentrado nas quartas para fazer dois grandes jogos, criar ainda mais oportunidades e concluir em gols”, afirmou Ferraz.

Na última rodada, o Santos enfrentará o Botafogo, fora de casa. O Red Bull visitará o Guarani. Ambos os jogos serão na quarta-feira.