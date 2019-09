Santos joga mal, perde para o Novorizontino e é ultrapassado pelo RB

O Santos jogou muito mal e perdeu por 1 a 0 para o Novorizontino na noite desta sexta-feira, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O gol foi marcado por Murilo.

Com a derrota, o Peixe foi ultrapassado em um ponto pelo Red Bull Brasil na liderança do Grupo A e também na classificação geral do Paulistão. O Novorizontino segue na segunda colocação do Grupo B, agora com 19 pontos, e perto de se classificar às quartas de final.

Com vaga garantida nas quartas, mas agora atrás na briga pela liderança e a vantagem de decidir em casa, o Santos voltará a campo para enfrentar o Botafogo na quarta, em Ribeirão Preto, pela última rodada da primeira fase. O Novorizontino receberá a Ferroviária, no mesmo dia.

O JOGO

O Santos iniciou bem o jogo e o gol parecia questão de tempo. Aos oito minutos, Rodrygo fez boa jogada e tocou para Cueva marcar. Matheus Sales, debaixo da trave, impediu.

Aos 15, foi a vez de Cueva deixar Rodrygo em boas condições. Depois de boa tabela, o camisa 11 finalizou em cima do goleiro Vagner.

Com as chances desperdiçadas, o Peixe diminuiu o ritmo e o Novorizontino melhorou. O castigo veio aos 30, depois de erro de Sánchez, drible fácil de Felipe Marques em Victor Ferraz e finalização precisa de Murilo para abrir o placar.

E quem esteve mais perto de marcar novamente foi o Novorizontino. No minuto 40, Diego Pituca errou, Felipe driblou Vanderlei e quis cavar o pênalti. A arbitragem não foi na dele.

DECEPÇÃO

O cenário da segunda metade do primeiro tempo se manteve na etapa final. O Santos sem criatividade diante de um Novorizontino concentrado e bem estruturado defensivamente.

Como o Peixe só chegava por cruzamentos, o técnico Jorge Sampaoli mudou o jeito de jogar e colocou três atacantes bons pelo alto: Felippe Cardoso, Copete e Eduardo Sasha. Não funcionou.

Nos contra-ataques, o Novorizontino foi quem mais esteve perto de marcar e teve três chances com Felipe. A única oportunidade dos donos da casa veio em cabeceio de Felipe, aos 45.

O Santos decepcionou os pouco mais de 10 mil presentes no Pacaembu, foi derrotado e ultrapassado pelo Red Bull Brasil na liderança do Grupo A e também na classificação geral do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

Santos 0 x 1 Novorizontino

Data: 15 de março de 2019

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Arbitragem: Salim Fende Chavez

Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima

Público e renda: 10.079/R$ 215.767,00

Cartões amarelos: Novorizontino: Adilson Goiano, Jean Patrick e Matheus Sales. Santos: Diego Pituca

GOL:

Novorizontino: Murilo, aos 30 minutos do 1T.

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Aguilar e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Cueva (Felippe Cardoso); Soteldo (Copete), Rodrygo (Eduardo Sasha) e Jean Mota

Técnico: Jorge Sampaoli

NOVORIZONTINO: Vagner, Lucas Ramon (Dudu Vieira), Everton Sena, Edson Silva e Paulinho; Adilson Goiano, Matheus Sales, Jean Patrick (Danielzinho) e Murilo Henrique (Carlinhos); Cléo Silva e Felipe Marques

Técnico: Roberto Fonseca