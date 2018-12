Com viagem para Sevilha, Renato negociará pelo Santos à distância

Novo executivo de futebol do Santos, Renato participará de parte do planejamento à distância, por telefone. Ele viajará para Sevilha, na Espanha, no próximo dia 18. Antes, irá também para Valinhos, no interior de São Paulo.

Enquanto o presidente José Carlos Peres procura por um substituto para Cuca, Renato se reúne com empresários por contratações e renovações. A ideia do ex-volante é encaminhar reforços para dar opções ao novo técnico.

A viagem de Renato era conhecida há bastante tempo e não preocupa a diretoria. Um dos exemplos é a negociação pela vinda de Cuca, resolvida em um dia e por telefone por Peres e o ex-executivo Ricardo Gomes.

A prioridade do Santos é Abel Braga, mas o técnico aguarda pelo Flamengo e monitora a situação do Palmeiras. Roger Machado e Zé Ricardo são algumas das alternativas do Peixe no caso do “não” do treinador ex-Fluminense.