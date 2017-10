Veríssimo rechaça falta de gols no Santos: “Não estamos perdendo, né!?”

Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, o Santos de 2017 tem se destacado pela força defensiva. Nas 27 rodadas de Campeonato Brasileiro, o Peixe levou apenas 16 gols, ocupando o posto de segunda melhor defesa, atrás apenas do líder Corinthians, que tomou 15. Porém, se lá atrás as coisas estão indo bem, a equipe comandada por Levir Culpi tem sofrido na hora de balançar as redes. Foram só 27 tentos anotados no torneio nacional, média de times que lutam contra o rebaixamento.

Apesar da seca no ataque, o alvinegro é o atual vice-líder do Brasileirão, com 47 pontos. Por conta disso, o zagueiro Lucas Veríssimo faz questão de minimizar a falta de gols.

“A equipe defensivamente vem se comportando muito bem. Temos que continuar nessa mesma pegada, tomar poucos gols. Ali fora foi falado que não temos feito muitos gols. Mas não estamos perdendo, né? O importante é vencer, mesmo que seja por “meio a zero”. Continuar nessa pegada. Criamos uma meta, vamos tentar alcança-la. Tenho certeza que estamos brigando pelo título brasileiro”, disse o defensor em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Mesmo ocupando a segunda colocação, o Santos está a oito pontos do líder Corinthians, faltando 12 jogos para o término do Campeonato Brasileiro. Porém, a distância grande não tem impedido o otimismo dos santistas. Após a vitórias sobre Atlético-PR e Palmeiras, Veríssimo acredita que o Peixe lutará pela taça até o último minuto.

“Alcançamos o objetivo de vencer esses dois jogos, e agora é continuar nessa crescente. Vamos colher bons frutos se continuarmos assim, sem pensar no Corinthians, fazendo a nossa parte. Vamos fazer o nosso que eu tenho certeza que vamos estar brigando pelo título no final”, concluiu o zagueiro.