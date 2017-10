Veríssimo projeta Santos melhor com Elano e quer dois triunfos para embalar

A derrota para o São Paulo, no último sábado, no Pacaembu, parecia ter acabado completamente com o chance do Santos conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Porém, Corinthians e Palmeiras também tropeçaram na sequência da 31ª rodada, mantendo o sonho do Peixe vivo.

E para o zagueiro Lucas Veríssimo, os próximos dois jogos podem ser primordiais para o alvinegro embalar em busca da taça, afinal, a equipe comandada por Elano jogará na Vila Belmiro contra Atlético-MG e Vasco, respectivamente. Além disso, o defensor também destaca o clássico entre Timão e Alviverde, que acontece no próximo domingo, em Itaquera, e pode ajudar o Santos a subir na tabela.

“É fundamental propor o jogo quando jogamos em casa. Temos que buscar a vitória sempre. Para a sequência do campeonato nós precisamos desses dois triunfos. A equipe sabe o que precisa fazer e também sabemos desse confronto direto entre Corinthians e Palmeiras, que pode nos favorecer. Vamos primeiro pensar em nós e conseguir a nossa vitória. Assim nós podemos colher bons frutos lá na frente”, disse Veríssimo em entrevista ao site oficial do Peixe, já que o elenco segue fazendo ‘lei do silêncio’ com a imprensa.

A semana de preparação para o embate com o Galo, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), na Vila, começou diferente, afinal, Elano assumiu a equipe após a demissão de Levir Culpi, no último final de semana. Para Veríssimo, o técnico interino pode fazer o Santos melhorar o rendimento na reta final do Brasileirão.

“O Elano já assumiu em dois jogos. Ele conhece o grupo, sabe como cada um aqui joga. Pode somar. Vai tentar absorver o melhor de cada. Nós estamos bem centrados e vamos em busca dos objetivos com ele”, concluiu o zagueiro.