Veríssimo lamenta derrota para o Grêmio e diz que Santos precisa "tomar vergonha na cara"

Neste sábado, o Santos perdeu para o Grêmio de virada por 3 a 2 e voltou a figurar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Zagueiro do Peixe, Lucas Veríssimo lamentou mais uma derrota fora de casa e afirmou que o time precisa "tomar vergonha na cara".

"A gente tem que tomar vergonha na cara, porque não é o primeiro jogo que acontece isso. A gente fez o mais difícil, saímos na frente, eles empataram, a gente conseguiu de novo estar na frente do placar, mas cedemos o empate depois da derrota. Difícil falar, difícil expressar agora nesse momento. Mas é trabalhar. Temos seis pontos aí para disputar essa semana. A gente vai tentar melhorar, tentar ir em busca dessas duas vitórias", disse Veríssimo ao Premiere.

Final de jogo: Grêmio 3x2 Santos. pic.twitter.com/PnqTR0jMkx — Santos FC (@SantosFC) May 23, 2026

Com a derrota, o Santos agora é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos - igualado com o Corinthians, primeiro fora do Z4 do Brasileirão. O rival entra em campo neste domingo e pode complicar uma reação do Peixe para deixar a zona.

"A gente sabia que era um jogo de seis pontos. Como eu falei antes, a gente veio aqui para vencer. Fizemos um bom jogo, não fizemos um mau jogo. A gente vem cedendo esses gols bobos, se você for ver. Muitos erros nossos, individuais nossos. Mas é isso, hoje vamos nos cobrar, mas vamos corrigir e trabalhar para poder melhorar", finalizou o jogador.

Próximo jogo

Santos x Deportivo Cuenca (Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26 de maio de 2026 (terça-feira) 21h30

Local: Vila Belmiro, em Santos