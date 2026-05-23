Gabigol faz dois, mas Santos toma virada do Grêmio e volta ao Z4 do Brasileirão

O Santos está novamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time comandado por Cuca levou a virada para o Grêmio por 3 a 2, em Porto Alegre, pela 17ª rodada, e voltou a integrar o Z4 da competição nacional. Gabigol anotou os dois gols do Peixe no jogo.

Situação da tabela

Com o resultado, o Santos caiu para a 17ª posição da tabela, com 18 pontos, e agora é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com a mesma pontuação do Corinthians (16º). Por sua vez, o Grêmio aparece no 13º lugar, com 21 pontos.

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📋 Resumo do jogo

🔵⚪️GRÊMIO 3 X 2 SANTOS⚪️⚫️

🏆 Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

🏟️ Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Igor Vinícius, Gustavo Henrique (Santos); Pavón (Grêmio)

🟥 Cartões vermelhos: Gustavo Henrique (Santos)

Gols

⚽ Gabigol, aos 31' do 1ºT (Santos)

⚽ Carlos Vinícius, aos 39' do 1ºT (Grêmio)

⚽ Gabigol, aos 09' do 2ºT (Santos)

⚽ Carlos Vinícius, aos 13' do 2ºT (Grêmio)

⚽ Tetê, aos 17' do 2ºT (Grêmio)

Como foi o jogo

Primeiro tempo

A primeira grande chance do jogo saiu logo aos dois minutos, do lado do Santos. Gabriel Bontempo cobrou falta e encontrou Arão, que desviou de cabeça, mas parou na trave do gol defendido por Weverton. Na sequência, o Grêmio respondeu da mesma forma, com cabeçada de Luis Eduardo, mas defesa de Brazão.

O Santos abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Aproveitando falha de Caio Paulista no campo de defesa, Miguelito roubou e disparou livre. De frente para o gol, o boliviano serviu Gabigol, que só empurrou. Aos 39, o Grêmio empatou com Carlos Vinícius, que recebeu cruzamento de Amuzu e desviou de cabeça para marcar.

Segundo tempo

Assim como na primeira etapa, o Santos começou melhor o segundo tempo e conseguiu abrir o placar. Aos 9 minutos, o Peixe recuperou a bola no campo de ataque e, após jogada trabalhada pelo lado esquerdo, Bontempo encontrou Gabigol na área. O camisa 9 chegou finalizando de primeira com o pé direito para vencer Weverton.

A vantagem santista, no entanto, não durou muito tempo. Quatro minutos depois, Pavón cruzou na área e encontrou Carlos Vinícius, que dominou e acertou o canto de Brazão. Aos 17, saiu a virada gremista. Tetê recebeu na ponta da área e chutou colocado para anotar o terceiro dos donos da casa. Nos minutos finais, Gustavo Henrique recebeu o segundo amarelo e deixou o Santos com um a menos.

Escalações

GRÊMIO

Weverton; Pavon (Marcos Rocha), Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista; Leo Pérez, Noriega (Arthur), Amuzu, Braithwaite, Enamorado (Tetê) e Carlos Vinicius (Wagner Leonardo).

Técnico: Luís Castro

SANTOS

Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Davizinho), Adonís Frías, Lucas Verissimo e Escobar; William Arão (Lautaro Díaz), Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito (Samuel Pierri); Rony (Robinho Jr.) e Gabigol (Moisés).

Técnico: Cuca

Próximos jogos

Grêmio

Grêmio x Torque (Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26 de maio de 2026 (terça-feira) 21h30

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Santos

Santos x Deportivo Cuenca (Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26 de maio de 2026 (terça-feira) 21h30

Local: Vila Belmiro, em Santos