Vanderlei não vê favoritismo no clássico e aposta em grande jogo do Santos

Na tarde da última sexta-feira, o Santos desembarcou no Aeroporto de Congonhas, após ser derrotado por 1 a 0 para o Atlético-GO, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Agora, o foco é o Corinthians, no Campeonato Paulista. Vanderlei descartou o favoritismo do rival, em função da derrota do Peixe no jogo de ida e acredita em uma virada.

“Acho que não tem favorito. Da mesma forma que o Corinthians conseguiu vencer a gente com o apoio de sua torcida. A nossa esgotou os ingressos. Temos tudo para fazer um grande jogo e sair com a classificação”, afirmou o goleiro santista.

Veja também: Victor Ferraz vê Santos preparado e quer time controlando o Corinthians

Nos últimos sete jogos, o Alvinegro da Vila Belmiro venceu apenas um. Além disso, o futebol do Peixe caiu de rendimento. Contudo, Vanderlei pontuou que o Santos foi bem nas partidas decisivas diante do Red Bull Brasil, nas quartas do Paulista.

“Nós fizemos dois jogos contra o Red Bull também. Um adversário muito difícil. Então, acho que vai ser um grande jogo e a gente quer sair com a classificação”, encerrou o camisa 1 do Santos.

O duelo contra o Corinthians está marcado para esta segunda-feira, às 20h00 (horário de Brasília), no Estádio do Pacaembu. No duelo de ida, vitória do Timão por 2 a 1, em Itaquera. Em caso de triunfo santista por um gol, o finalista será conhecido nos pênaltis. Para avançar direto nos 90 minutos, os comandados de Jorge Sampaoli precisarão ganhar por pelo menos dois gols de diferença.

* Especial para a Gazeta Esportiva