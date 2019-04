Victor Ferraz vê Santos preparado e quer time controlando o Corinthians

Na tarde desta sexta-feira, o Santos desembarcou no Aeroporto de Congonhas depois da derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Vindo de uma sequência negativa, com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o lateral-direito Victor Ferraz minimizou a questão, dizendo que não influenciará diretamente no desempenho da partida decisiva contra o Corinthians no Campeonato Paulista.

Além disso, o capitão santista comentou sobre qual estratégia o Peixe teria que adotar para bater o rival e carimbar a vaga na final do Paulistão. “Não sei se a gente tem que fazer algo muito diferente. Temos uma ideia de jogo, que infelizmente ontem não deu muito certo. Tem que tentar controlar o Corinthians, criar muitas alternativas de gol e concluir bem”, afirmou o jogador.

O Timão bateu o Alvinegro da Vila Belmiro por 2 a 1 em Itaquera. Sabendo da vantagem da equipe comandada por Fabio Carille, Ferraz pontuou que o momento do rival é um pouco melhor. Contudo, como se trata de um clássico e com o mando de campo do Santos, o atleta frisou o apoio da torcida e disse que tudo estará zerado no duelo de volta.

“É uma vantagem boa, de poder perder o jogo e levar para pênalti. Talvez o momento do Corinthians seja melhor. Mas quando chegar ali no Pacaembu lotado, vai igualar tudo”, disse Victor Ferraz.

Por fim, o atleta disse que a equipe está pronta para conseguir a vaga. “Acho que somos preparados para isso. Para momentos decisivos, para todos corresponderem à altura”, encerrou.

Santos e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h00 (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu. Para conseguir a classificação, o Peixe precisa vencer por dois gols de diferença nos 90 minutos. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

* Especial para a Gazeta Esportiva

