Vanderlei exalta grupo do Santos após vitória sobre o Grêmio fora de casa

O Santos estreou no Campeonato Brasileiro com sua 26ª escalação diferente na temporada e venceu o Grêmio em Porto Alegre por 2 a 1. A fim de não repetir um time já testado, Jorge Sampaoli optou por um esquema com três zagueiros e novidades, entre elas Eduardo Sasha e Felipe Jonatan, autores dos gols. Após a partida, Vanderlei exaltou justamente a força do grupo do Peixe.

Na saída de campo, o goleiro santista, escolhido como titular por Sampaoli, exaltou a atuação do Santos e a qualidade dos jogadores de diversas posições, que dão possibilidade para o treinador argentino promover novas formações e trabalhar bem o time. Vanderlei, inclusive, teve uma grande atuação no Sul, fazendo grandes intervenções para manter o resultado positivo.

“O Santos tem mostrado que possui um grande grupo e grande jogadores em todas as posições. Hoje tivemos mudanças e todos que entraram em campo deram conta do recado. A gente propôs, fizemos um grande jogo. Acho que poderíamos ter sofrido menos até, porque tivemos chances de matar o jogo. Mas o importante é somar os três pontos e começar bem o campeonato fora de casa”, disse Vanderlei.

Escolhido por Sampaoli para ser o titular na estreia do Brasileiro, depois de um rodízio com Everson entre Campeonato Paulista e Copa do Brasil, Vanderlei desconversou sobre a titularidade. “A gente faz o nosso melhor dia a dia e trabalha muito”, completou.

Com a vitória, o Santos somou seus três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. O time, aliás, não terá um longo tempo de recuperação, já que volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada, para a estreia na Vila Belmiro diante do Fluminense.