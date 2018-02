Único zagueiro invicto, Veríssimo é arma do Santos no clássico

A “estrela” de Lucas Veríssimo é uma das esperanças do Santos para vencer o São Paulo no clássico deste domingo, às 17h (de Brasília), no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Ele é o único zagueiro invicto do Peixe na competição. O defensor atuou em dois jogos, nas vitórias por 3 a 0 sobre o Linense e 2 a 0 sobre o São Caetano. Além dos três pontos, o alvinegro não sofreu gols e ele ainda marcou o primeiro diante do Azulão.

Veríssimo se firmou como titular absoluto do Santos após bom desempenho em 2017. Neste ano, ficou bem próximo de vestir a camisa do Spartak Moscou-RUS, mas o negócio foi encerrado de última hora, por causa de uma desavença entre empresários.

Com Lucas Veríssimo garantido, Luiz Felipe e Gustavo Henrique disputam a vaga de David Braz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Jair Ventura vai definir a escalação em treinamento neste sábado, no CT Rei Pelé.