Jair adia definição do time titular do Santos para clássico

Jair Ventura não definiu o time titular do Santos na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, para enfrentar o São Paulo, no domingo, às 17h (de Brasília), no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O técnico confirmará a equipe que sairá jogando neste sábado, na última atividade antes do clássico.

Na atividade de hoje, quem atuou na vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano, na Vila Belmiro, deixou o campo logo após o aquecimento. Os reservas e Renato, poupado na quarta-feira, e David Braz, suspenso, treinaram normalmente. Jair dividiu o elenco em três para trabalho técnico e tático.

Renato deve voltar ao time titular na vaga de Jean Mota. Na defesa, Luiz Felipe e Gustavo Henrique brigam para atuar ao lado de Lucas Veríssimo. E com Caju em baixa, Copete pode ser improvisado na lateral esquerda. Dessa forma, Arthur Gomes poderia ter nova chance.

O provável Santos para enfrentar o São Paulo é: Vanderlei, Daniel Guedes, Luiz Felipe (Gustavo Henrique), Lucas Veríssimo e Caju (Arthur Gomes); Alison; Copete, Renato, Vecchio e Eduardo Sasha; Gabigol.