Treino do Santos: Miguelito sente dores e vira dúvida para estreia na Sul-Americana

Nesta segunda-feira, o Santos se reapresentou após a derrota para o Flamengo, por 3 a 1, e iniciou a preparação para a estreia na Sul-Americana. A principal baixa da atividade foi a ausência de Miguelito, que sentiu dores nas coxas após a data Fifa e iniciou o protocolo de recuperação. A tendência é que o meia boliviano retorne aos treinamentos nesta terça.

A atividade do Santos nesta segunda-feira foi na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), no Rio de Janeiro. Após perder no Maracanã, a comissão optou por ficar na cidade carioca.

A delegação do Santos retorna à Baixada na tarde desta segunda-feira e continuará a preparação no CT Rei Pelé, nesta terça. O Alvinegro Praiano vai a campo nesta quarta-feira, contra o Deportivo Cuenca, no Equador, às 19h (de Brasília).

Elenco santista treina no Rio de Janeiro antes de viagem para o Equador. pic.twitter.com/486634XLer — Santos FC (@SantosFC) April 6, 2026

E o treino?

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no duelo com o Flamengo foram preservados e realizaram atividades regenerativas. Já o restante do elenco fez treino tático, comandado por Cuca e sua comissão.

Além de Miguelito, que é dúvida, o Santos tem algumas baixas confirmadas para o jogo. Os laterais Vinícius Lira (LCA do joelho esquerdo) e Mayke (uso de corticoide), os meias Gabriel Menino (coxa direita), Neymar (controle de carga) e o atacante Gabigol (tendinite do adutor da coxa direita) são desfalques confirmados para Cuca.

O Santos volta a treinar na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé.

Próximo jogo do Santos

Jogo: Deportivo Cuenca x Santos

Deportivo Cuenca x Santos Data e horário: 8 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)

8 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília) Competição: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar

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