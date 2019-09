Torcida do Santos protesta após derrota na Vila; Sampaoli minimiza

PARABÉNS A TORCIDA

CHEGA DE PASSAR PANO PARA VAGABUNDO pic.twitter.com/LFYlduUN8K — SANTOS MIL GRAU FEAT GOD SAMPAOLI (@PeixaoMilGrau) September 22, 2019

Parte da torcida protestou na arquibancada e também na porta da vestiário do Santos na noite deste sábado, após a derrota por 3 a 0 para o Grêmio, na Vila Belmiro.

Os torcedores pediram garra e honra e se disseram cansados de “time amarelão”. Não houve qualquer relato de violência ou depredação no estádio.

Em entrevista coletiva, o técnico Jorge Sampaoli minimizou o ocorrido e disse que o Peixe precisa voltar a vencer para ter o torcedor do lado.

“A torcida normalmente está a favor na vitória e contra na derrota. Temos que sair deste momento que não ganhamos e tratar de que voltem a gritar nosso nome. É sempre assim. Há muita pressão ao perdedor e descrédito a muitos. Isso gera incerteza a quem protagoniza. Não estou dando desculpa, é o ambiente que vivemos. Uma bola parada mudou um pouco a história e ficamos expostos, isso nos prejudicou. Que possamos ganhar no próximo jogo”, disse Sampaoli.

Na terceira colocação e agora a oito pontos do Flamengo, o Santos volta a campo para enfrentar o Fluminense, quinta-feira, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.