Santos é amassado pelo Grêmio no 2º tempo e se distancia da liderança

O Santos perdeu por 3 a 0 para o Grêmio na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gols do Tricolor foram marcados por Luan, Pepê e Everton, todos no segundo tempo.

Esse foi o terceiro tropeço consecutivo do Peixe na sua casa, agora mais longe da liderança – ainda em terceiro, mas a dois do Palmeiras (pode ficar a cinco) e com distância de oito para o Flamengo. O Alvinegro empatou com Fortaleza e Athletico-PR e perdeu para os gaúchos.

O Grêmio venceu Cruzeiro, Goiás e Santos e já é o sétimo, com 31, perto da zona de classificação para a Libertadores da América. O Tricolor enfrentará o Flamengo pela semifinal da atual edição da competição continental.

Em má fase, o Santos voltará a campo para visitar o Fluminense, quinta-feira, no Maracanã. O Grêmio receberá o Avaí, em sua arena, no mesmo dia.

O JOGO

Santos e Grêmio, de estilo ofensivo e busca incessante pelo gol, se anularam no primeiro tempo na Vila Belmiro. A partida ficou concentrada no meio-campo na maior parte do tempo e poucas oportunidades foram criadas.

As melhores do Peixe ocorreram aos 15 minutos, quando Diego Pituca chutou de fora da área, Paulo Victor espalmou e Soteldo teve nova oportunidade no rebote, para outra boa defesa do goleiro gremista.

O Tricolor ficou perto de abrir o placar aos 47, quando a bola sobrou para Michel após bate-rebate, mas Victor Ferraz travou na hora H e Everson defendeu com segurança.

SEGUNDO TEMPO

O Grêmio adiantou as linhas para a etapa final e passou a oferecer mais perigo ao gol de Everson. E o gol dos visitantes não demorou a sair.

Marinho fez falta boba na defesa, Galhardo não bateu bem, mas a bola sobrou limpa para Luan bater de primeira e abrir o placar na Vila Belmiro, aos nove minutos.

Atrás no placar, o Santos se lançou ao ataque e, mais uma vez, teve mais vontade que organização ou criatividade. O Peixe não assustou Paulo Victor de forma efetiva uma vez sequer. Enquanto isso, o Grêmio teve diversos contra-ataques e demorou a matar o jogo.

A pá de cal dos visitantes veio aos 41, quando Pepê disparou sozinho, Everton se enrolou e conseguiu devolver para o companheiro ampliar. Ainda deu tempo para Cebolinha fazer o terceiro aos 47. Terceiro tropeço consecutivo do Santos na Vila Belmiro, enquanto o Tricolor venceu a terceira seguida.

FICHA TÉCNICA

Santos 0 x 3 Grêmio

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 21 de setembro de 2019 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Público e renda: 10.898/R$ 476.877,00

Cartões amarelos: Santos: Jorge Sampaoli e Soteldo; Grêmio: Diego Tardelli, Michel e Everton

GOLS

Grêmio: Luan, Pepê e Everton, aos 9, 41 e 47 minutos do 2T.

Santos: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Felipe Jonatan) e Jorge; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez (Venuto); Marinho (Uribe), Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

Grêmio: Paulo Victor, Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez (Juninho Capixaba); Matheus Henrique, Michel e Luan (Pepê); Alisson, Everton e Diego Tardelli (Thaciano)

Técnico: Renato Gaúcho