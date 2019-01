Torcida do Santos “compra briga” e aplaude jogo de Vanderlei com os pés

A torcida do Santos tomou partido de uma disputa recente no clube alvinegro. Na tarde deste sábado, durante a vitória por 1 a 0 contra a Ferroviária, pela estreia do Campeonato Paulista, os santistas fizeram questão de aplaudir todo e qualquer toque do goleiro Vanderlei com os pés na bola. Uma clara resposta aos pedidos do técnico Jorge Sampaoli por um goleiro que saiba jogar mais bem quando receber a bola na construção das jogadas. O treinador, porém, também recebeu aplausos.

“A explicação tem a ver com sistema e estilo de jogo. Se podemos somar a capacidade de Vanderlei com seu jogo com os pés, para que a construção de início de jogo com o goleiro, que é fundamental, bem-vindo seja. Se não der certo, temos que ter alternativa com quem nos dá essa chance”, explicou o treinador um dia antes, motivando os santistas a festejar seu arqueiro.

“Ele é muito mais ídolo do que eu”, reconheceu Sampaoli após o duelo. O treinador quer um goleiro com boa qualidade nos pés como alternativa para Vanderlei. A ideia, porém, é potencializar o jogo do camisa 1. Para os oito mil presentes à Vila, porém, o atleta já é bom o bastante no setor. Além dos festejos iniciais, Vanderlei ouviu seu nome ser gritado quando a equipe voltou do vestiário, agradecendo o apoio.

Com Vanderlei mantido e Vladimir à espera de um empréstimo, o Santos espera a contratação de Everson nos próximos dias. A diferença entre o oferecido e o pedido é R$ 1 milhão.

O resultado, que teve ainda o primeiro gol da atual edição do Campeonato Paulista, ameniza os problemas internos no Santos, que viu o treinador reclamar da falta de investimentos na equipe durante a semana. Sem Bruno Henrique, que se negou a jogar, o argentino achou um jeito diferente de atuar, com dois centroavantes, e conseguiu sair vitorioso.

Na próxima rodada, os comandados de Sampaoli farão seu primeiro jogo como visitante diante do São Bento, na quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Sorocaba.