Torcedor contesta diretoria, e Robinho concorda: “Deus abençoe nosso Peixão”

Depois de ser alvo de interesse do Santos, mas virar reforço do Sivasspor-TUR, Robinho voltou a movimentar a torcida do Peixe nas redes sociais nesta semana.

Em uma publicação que contesta o lateral-esquerdo Zeca no perfil “Santosmeumundo” no Instagram, o torcedor Carlos Muniz reclamou da política no alvinegro. E Robinho concordou.

“Eu sou Santos com muito orgulho, pelo passado e pelo presente, pois o Santos é muito mais do que uma diretoria. Mas vejo com muita tristeza essas máfias destruindo clubes no Brasil. Não é só o Santos… O futebol brasileiro está igual à política. Só tem bandidos querendo enriquecer sem trabalhos”, escreveu o santista.

E a resposta de Robinho foi: “Tem razão, mano. Deus abençoe nosso Peixão”. Após o comentário do ídolo, vários santistas responderam. A maioria pediu pelo retorno do “Rei das Pedaladas”.

Robinho tem contrato com o Sivasspor até junho de 2019. O Santos o procurou, mas as negociações não avançaram por causa do processo que o atacante responde na Itália por violência sexual.