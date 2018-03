Titular pela 1ª vez, Yuri Alberto vai entrar para um top-10 no Santos

Yuri Alberto será titular do Santos pela primeira vez na partida desta quarta-feira, contra o Novorizontino, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Aos 16 anos, ele entrará para o top-10 de atletas mais jovens a sair jogando pelo Peixe na história.

Anteriormente, a Gazeta Esportiva publicou que Yuri seria o quarto mais novo. A informação foi divulgada de forma equivocada pela assessoria de imprensa do atleta em contato com o Centro de Memória e Estatística do alvinegro. Ele, na verdade, será o nono, à frente de Gabigol, com 16 anos, 11 meses e 14 dias. Veja o ranking atualizado abaixo.

O técnico Jair Ventura poupará alguns atletas, como David Braz e Gabigol. Além de Yuri Alberto, Gustavo Henrique, Dodô, Vitor Bueno e Arthur Gomes devem ganhar chance na escalação inicial.

1º – Coutinho – 14 anos, 11 meses e 14 dias

25/5/1958 – Santos 2 x 0 Combinado Operário/Ferroviário PR

2º – Pelé – 16 anos e 22 dias

15/11/1956 – Santos 4 x 2 Jabaquara

3º – Edu – 16 anos, 7 meses e 7 dias

13/3/1966 – Santos 1 x 1 Botafogo

4º – Sérgio Manoel – 16 anos, 8 meses e 27 dias

29/11/1989 – Santos 2 x 1 Náutico

5º – Victor Andrade – 16 anos, 9 meses e 8 dias

8/7/2012 – Santos 4 x 2 Grêmio

6º – Araken Patusca – 16 anos, 10 meses e 24 dias

4/2/1923 – Paulista 4 x 1 Santos

7º – Diego – 16 anos, 11 meses e 9 dias

9/2/2002 – Santos 1 x 2 Palmeiras

8º – Joel Camargo – 16 anos, 11 meses e 14 dias

1/9/1963 – Ferroviária 4 x 1 Santos

9º – Yuri Alberto – 16 anos, 11 meses e 20 dias

7/3/2018 – Santos x Novorizontino

10º – Gabriel Barbisa – 16 anos, 11 meses e 25 dias

25/8/2013 – Santos 2 x 0 Vitória