Braz e Gabigol fora e Dodô dentro: os relacionados do Santos

O Santos vai enfrentar o Novorizontino sem David Braz e Gabigol nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Dodô, em compensação, foi relacionado pela primeira vez e deve estrear.

O técnico Jair Ventura relacionou a maior parte do elenco, mas deve preservar alguns jogadores. Vitor Bueno e Yuri Alberto são dois do que podem ser titulares pela primeira vez em 2018. No treinamento desta terça-feira, os titulares ficaram na academia do CT Rei Pelé.

Copete estava na lista de relacionados, mas foi cortado de última hora. O Peixe ainda não divulgou o motivo da ausência. Gabriel Calabres ficou com a vaga do colombiano.

Um time provável é: Vanderlei, Daniel Guedes, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Dodô; Alison (Guilherme Nunes), Léo Cittadini (Renato) e Vitor Bueno (Léo Cittadini); Rodrygo, Arthur Gomes e Yuri Alberto.

Veja os relacionados

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Daniel Guedes, Dodô e Caju

Zagueiros: Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Cleber Reis e Robson Bambu

Meio-campistas: Alison, Gabriel Calabres, Guilherme Nunes, Jean Mota, Léo Cittadini, Renato, Vecchio e Vitor Bueno

Atacantes: Arthur Gomes, Diogo Vitor, Rodrygo, Eduardo Sasha e Yuri Alberto

