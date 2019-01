Terceiro goleiro do Santos aguarda imbróglio e sonha com oportunidade

O Santos vive um momento de muitas incertezas no que diz respeito aos seus goleiros. Vanderlei é o titular absoluto, mas tem recebido forte assédio de outras grandes equipes. Além disso, seu salário, considerado internamente como “elevado”, faz com que a diretoria santista cogite vendê-lo para aliviar a folha do elenco.

Vladmir, reserva imediato, pede sua liberação. O goleiro tem uma proposta oficial do América-MG e já foi procurado pela Chapecoense. Aos 29 anos, Vladimir pretende jogar mais vezes em 2019.

Quieto, a margem de tudo isso, João Paulo aguarda e sonha com um crescimento dentro do clube da Vila Belmiro. Como John Victor foi emprestado para a Portuguesa Santista, João Paulo deixou de ser a quarta opção para o gol.

Como Vladimir e Vanderlei podem deixar o time, ou pelo menos um dos dois, o jovem de 23 anos espera começar a receber uma maior atenção da comissão técnica.

O Peixe chegou a receber duas propostas por João Paulo, ambas da Europa. O Benfica-POR e o Torino-ITA têm a pretensão de contar com o mato-grossense para suas equipes B.

O Santos não respondeu aos contatos dos clubes europeus e João Paulo avisou que também prefere ficar, justamente pelo momento de indefinições. Sua esperança é, aos poucos, receber oportunidades de mostrar seu trabalho.

Oriundo das categorias de base do Santos, João Paulo fez apenas um jogo na equipe profissional. Foi em 2017, no empate por 0 a 0 com o Vasco da Gama, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.