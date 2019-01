Vladimir pede reunião em busca de liberação do Santos para empréstimo

Vladimir quer ser emprestado pelo Santos. E para isso, o goleiro deseja conversar com Jorge Sampaoli e a diretoria em busca de uma liberação até o fim do ano.

Vladimir quer atuar para se valorizar e retornar num momento melhor. Há uma proposta oficial do América-MG. Antes, Chapecoense e um clube do futebol árabe fizeram consultas ao seu empresário.

O jogador de 29 anos, o mais antigo do atual elenco, vivia a expectativa de ser titular nesta temporada – e agora pode ser a terceira opção. Há algumas semanas, Vanderlei esteve em pauta no São Paulo e no Flamengo. Agora, o titular desde 2015 foi mantido e o Alvinegro procura um novo goleiro – há negociações em andamento por Everson, do Ceará, e Martín Campaña, do Independiente-ARG.

Vladimir se vê pronto para ser titular e não quer mais um ano como 2018, com apenas três partidas disputadas. Cogitou-se um revezamento entre ele e Vanderlei, porém, na prática, o camisa 1 esteve em quase todos os compromissos.

Não é de hoje que Vladimir recebe propostas para ser emprestado. No ano passado, Ceará, Sport e Vitória fizeram ofertas, mas o Santos vetou e prometeu valorização, técnica ou financeira. O contrato do goleiro vai até 31 de dezembro de 2020.