Técnico do San Lorenzo se diz agredido por torcedores do Santos na Vila

Foto por NELSON ALMEIDA / AFP
Publicado 21/05/2026 às 00:45 • Atualizado 21/05/2026 às 00:50

Após o empate por 2 a 2 entre Santos e San Lorenzo, nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, o técnico Gustavo Álvarez reclamou do tratamento recebido na Vila Belmiro antes da entrevista coletiva.

O treinador argentino disse que teria sido insultado e agredido por torcedores santistas enquanto se dirigia para a sala de imprensa após a partida, marcada por vaias e protestos da torcida mandante.

"Me insultaram e me agrediram"

“Com a intenção de construir e não criticar, peço por favor ao Santos e à Conmebol que, da próxima vez, não façam o treinador visitante passar no meio da torcida, porque me insultaram e me agrediram antes de eu vir para a coletiva. Não é necessário. Entendo o descontentamento das pessoas, mas eu não tenho por que sofrer isso”, relatou Álvarez.

O protocolo da Conmebol, vale lembrar, exige que os treinadores, sejam do time da casa ou visitante, concedam entrevistas na sala de imprensa do clube mandante.

Posicionamento do Santos

A reportagem da Gazeta Esportiva procurou o Santos, que se pronunciou brevemente sobre o episódio. O clube informou que irá apurar o ocorrido para levantar informações sobre o que de fato aconteceu com o técnico do San Lorenzo.

Situação complicada

O clima na Vila Belmiro ficou tenso após o Santos abrir 2 a 0 e sofrer o empate do San Lorenzo no segundo tempo. Depois do apito final, torcedores protestaram contra elenco e diretoria com gritos de “Vergonha” e “Fora todo mundo”.

Com o resultado, o Peixe segue sem vencer na Sul-Americana e permanece na lanterna do Grupo D, com quatro pontos. Já o San Lorenzo lidera a chave, com sete.

