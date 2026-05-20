Santos cede empate ao San Lorenzo e se complica na Sul-Americana

O Santos abriu 2 a 0 de vantagem, mas cedeu o empate em 2 a 2 ao San Lorenzo na noite desta quarta-feira e saiu de campo vaiado na Vila Belmiro, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Gabriel Bontempo e Gabigol, de falta, marcaram os gols dos donos da casa, enquanto De Ritis e Auzmendi deixaram tudo igual para a equipe argentina. O Peixe, que ainda não venceu no torneio, já não tem mais chances de ser líder e, consequentemente, avançar direto às oitavas de final.
Situação na Sul-Americana
Com o resultado, o Santos viu sua situação se complicar na Sul-Americana. O Peixe segue sem vencer e continua na lanterna do Grupo D, chegando aos quatro pontos. Agora, porém, o time já não tem mais chances de ser líder e, portanto, de se classificar direto às oitavas de final. Para ir ao menos aos playoffs, os donos da casa precisam de uma vitória contra o Deportivo Cuenca-EQU, além de torcer por um tropeço do Deportivo Recoleta-PAR.
Do outro lado, o San Lorenzo segue líder do grupo, indo aos sete pontos. Na última rodada, a equipe de Gustavo Álvarez recebe o Recoleta na Argentina.
📋 FICHA TÉCNICA
⚪️⚫️ SANTOS 2 x 2 SAN LORENZO 🔴🔵
🏆 Competição: Copa Sul-Americana (quinta rodada da fase de grupos)
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
👥 Público: 6.948 pessoas
💰 Renda: R$ 373.906,39
🟨 Cartões amarelos: Lucas Veríssimo, Willian Arão e Igor Vinícius (Santos) / Manuel Insaurralde, Nicolás Tripichio e Lautaro Montenegro (San Lorenzo)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
GOLS
- ⚽ Bontempo, aos 1' do 1ºT (Santos)
- ⚽ Gabigol, aos 46' do 1ºT (Santos)
- ⚽ De Ritis, aos 27' do 2ºT (San Lorenzo)
- ⚽ Auzmendi, aos 39' do 2ºT (San Lorenzo)
Escalações
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Barreal (Rafael Gonzaga); Arão, Oliva (Lautaro Díaz) e Rollheiser (Gustavo Henrique); Gabriel Bontempo (Samuel Pierri), Miguelito (Rony) e Gabigol.
Técnico: Cuca
SAN LORENZO: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña e Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios e Mathias De Ritis (Domínguez); Alexis Cuello e Rodrigo Auzmendi.
Técnico: Gustavo Álvarez
Final de jogo na Vila Belmiro. O Santos empata com o San Lorenzo em 2 a 2. pic.twitter.com/h3KCqz8yLi
— Santos FC (@SantosFC) May 20, 2026
Como foi o jogo?
Com um minuto de jogo, o Santos inaugurou o marcador. O Peixe retomou no meio e iniciou o contra-ataque com Rollheiser, que tocou para Miguelito. Ele enfiou bola para Gabigol. O atacante cruzou rasteiro na segunda trave e Bontempo apareceu para empurrar para o fundo das redes. Após checagem no VAR por uma possível falta na origem do lance, o gol foi confirmado.
Com 14 minutos, Insaurralde arriscou chute de fora da área e a bola passou perto do gol de Brazão, mas foi para fora. Aos 20 minutos, Barreal cobrou falta da entrada da área e o goleiro Gill espalmou.
Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, o Santos fez o segundo gol. Gabigol cobrou falta da entrada da área, a bola desviou na barreira e acabou no cantinho esquerdo das redes, sem chances para Gill. Aos 48 minutos, o San Lorenzo chegou em finalização de De Ritis de dentro da área, mas Brazão defendeu.
Segundo tempo
Com 20 minutos, o Santos quase fez o terceiro gol. Após boa triangulação, Rony fez o pivô e Oliva recebeu no pé, com caminho livre. O volante arrancou, invadiu a área e finalizou, mas foi travado em cima da hora e acertou o travessão.
Aos 27 minutos, o San Lorenzo descontou. Tripichio recebeu, cortou a marcação de Barreal e cruzou. Adonis Frías afastou mal e, na sobra, De Ritis cabeceou para o fundo das redes.
Com 39 minutos, o San Lorenzo deixou tudo igual. Gulli enfiou grande bola para Auzmendi, que saiu cara a cara com Brazão e empatou o jogo na Vila Belmiro.
Próximos jogos
SANTOS ⚪️⚫️
- Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
SAN LORENZO 🔴🔵
- San Lorenzo x Deportivo Recoleta-PAR (sexta rodada da Copa Sul-Americana)
- Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG)