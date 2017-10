Suspensos, Matheus Jesus e Jean Mota não pegam no Galo na Vila

Levir Culpi terá de remontar o Santos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o volante Matheus Jesus e o meia/lateral esquerdo Jean Mota levaram seus respectivos terceiros cartões amarelos na derrota deste sábado para o São Paulo, no Pacaembu. Dessa forma, a dupla está fora do confronto com o Atlético-MG, marcado para o próximo sábado, às 17 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Serginho também foram advertidos por cartão durante o San-São, mas não figuravam na lista de pendurados. Daniel Guedes, David Braz e Vanderlei poderiam aumentar os desfalques do Peixe, mas passaram ‘ilesos’ pelo clássico.

Diante da necessidade de vencer o Galo na Vila, Levir Culpi pode optar pelo retorno de Copete ao time titular na vaga de Matheus Jesus. Yuri e até Serginho também são opção para o meio de campo, dependendo da forma como o treinador preferir posicionar sua equipe.

Já a lateral esquerda será um problema para o comandante alvinegro, pois Zeca, depois de ‘sumir’ e entrar com ação judicial contra o clube, não deve mais defender o Santos. Sem Jean Mota, Levir pode acabar improvisando Victor Ferraz, com Daniel Guedes compondo o lado direito da defesa. Caju e o polivalente Yuri também podem aparecer no time.