Soteldo prevê clássico diferente para o Santos na Vila e minimiza improvisação no Corinthians

Depois de quatro jogos em 2019, com uma vitória para cada lado, dois empates e a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, Soteldo prevê um duelo diferente entre Santos e Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), desta vez na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileirão.

O camisa 10 diz que o Peixe só se sente em casa na Vila. O clássico voltará ao estádio depois de quase dois anos.

“É um jogo diferente. No Paulista estávamos encontrando nossa forma de jogar, professor tratava de conseguir o 11 titular. Era preparação, agora estamos nos acomodando e hoje Sampaoli tem sua base e forma de jogar, defendendo com a bola e atacando muito. Vai ser muito difícil, mas jogaremos em nossa casa. Na Vila é muito diferente, nos sentimos em casa e acho que será uma boa partida”, disse Soteldo, em entrevista coletiva.

Soteldo deve atuar mais uma vez pelo lado esquerdo do ataque. Por ali, o Corinthians se defenderá com o zagueiro Bruno Méndez improvisado na lateral direita. O venezuelano, porém, não liga para o problema do rival.

“É problema dele, não sei. Eu sempre gosto de jogar pela esquerda, meia e direita, independe do lateral. Gosto mais da esquerda, posso cortar para os dois lados. Não é problema meu, espero jogar da melhor forma como fiz contra o Atlético-MG”, concluiu.

