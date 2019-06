Santos e Corinthians voltam a jogar na Vila após quase dois anos; veja histórico

Após quase dois anos, Santos e Corinthians voltarão a jogar na Vila Belmiro nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O último clássico em Santos ocorreu no dia 10 de setembro de 2017, quando o Peixe venceu o Timão por 2 a 0, com gols de Lucas Lima e Ricardo Oliveira.

Desde então, Santos e Corinthians se enfrentaram sete vezes, quatro jogos na arena em Itaquera e outros três no Pacaembu. Só em 2019, são quatro encontros, contando o amistoso de pré-temporada na capital paulista.

O histórico na Vila Belmiro é amplamente favorável ao Santos: 50 vitórias, 23 empates e 35 derrotas, com 212 gols marcados e 188 sofridos.

O retrospecto geral, porém, tem domínio do Corinthians. Desde 2013, são 334 jogos, com 131 vitórias, 96 empates e 107 derrotas – 585 gols feitos e 508 contra.

Depois de oito rodadas, o Santos é vice-líder do Brasileirão, com 17 pontos. O Corinthians é o 10º, com 12. O Timão eliminou o Peixe na semifinal do Campeonato Paulista.

