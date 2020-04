Soteldo entra na mira de clubes italianos

Uma das principais peças do atual elenco do Santos pode estar próxima de partir para um novo clube. Segundo informações da Gazzetta dello Sport, Yeferson Soteldo entrou na mira do Torino para a próxima janela de transferências.

O venezuelano vem chamando a atenção de diversos clubes do mundo. Além do time de Turim, o diário italiano também apontou para um interesse da Inter de Milão no jogador. Além dos clubes internacionais, o Atlético-MG, que atualmente é comandado pelo ex-santista Jorge Sampaoli, também já demonstrou interesse na contratação.

O atacante que renovou recentemente seu contrato com o Alvinegro tem 22 anos e teve sua taxa fixada em 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 171 milhões) pelo presidente José Carlos Peres.