Soteldo é regularizado e pode estrear pelo Santos; Aguilar fica fora

Yeferson Soteldo foi regularizado no fim da tarde desta quarta-feira e pode estrear pelo Santos nesta quinta, contra o São Bento, em Sorocaba, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

Felipe Aguilar ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e só ficará à disposição no domingo, diante do São Paulo, no Pacaembu.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, Soteldo treinou como titular na última terça e pode ser titular na vaga de Yuri Alberto no próximo compromisso do Peixe. Como o venezuelano não esteve em campo nesta quarta para agilizar a documentação, Derlis González foi seu substituto.

A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Carlos Sánchez, Soteldo (Derlis González) e Felippe Cardoso.