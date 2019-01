À espera de regularização, Soteldo ganha a vaga de Yuri no Santos

Yeferson Soteldo treinou como titular do Santos na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, na penúltima atividade antes da partida contra o São Bento, quinta, em Sorocaba, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

O venezuelano ganhou a vaga de Yuri Alberto no retorno ao esquema com três atacantes – na vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, o técnico Jorge Sampaoli iniciou no 4-4-2, com o Menino da Vila ao lado de Felippe Cardoso à frente.

Soteldo espera pela regularização para poder atuar. Seu nome precisa aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o fim da tarde desta quarta. A situação do zagueiro Felipe Aguilar é a mesma.

A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Carlos Sánchez, Soteldo (Yuri Alberto ou Arthur Gomes) e Felippe Cardoso.

