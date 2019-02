Soteldo é liberado e deve ser titular do Santos contra o River Plate-URU

O torcedor do Santos ganhou boas notícias na tarde desta segunda-feira. O atacante venezuelano Soteldo foi liberado para treinar normalmente. No último domingo, o jogador ficou apenas na parte interna tratando de uma lesão na coxa.

Como está apto para participar das atividades com bola, caso não sinta nenhum problema no treinamento, o baixinho deverá estar entre os titulares para o confronto decisivo diante do River Plate-URU, pela Copa Sul-Americana.

Para a partida da Sula, Sampaoli não poderá contar com Rodrygo, Cueva e Jean Lucas. Com Orinho suspenso, Copete será deslocado para a lateral-esquerda. Diante desse cenário, o camisa 10 pode voltar a ganhar uma oportunidade entre os titulares do Alvinegro da Vila Belmiro.

Se o comandante argentino não quiser contar com Soteldo, Eduardo Sasha ou Arthur Gomes podem ganhar uma oportunidade. Yuri também pode aparecer entre os 11 iniciais, caso Sampaoli queira uma formação com mais cuidados defensivos.

O provável Santos terá: Vanderlei; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Soteldo (Eduardo Sasha, Arthur Gomes ou Yuri) e Derlis González.

Após empatar o primeiro jogo em 0 a 0, o Santos precisa de uma vitória simples para avançar à próxima fase da Sul-Americana. O confronto está marcado para a terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Pacaembu de portões fechados.

