Santos deve estender prazo estipulado para reforma da Vila Belmiro

O Santos iniciou uma reforma da Vila Belmiro no dia 20 de janeiro e estipulou dois meses para concluir as obras. Esse prazo, porém, deve ser estendido.

O presidente José Carlos Peres vê chance pequena do Peixe atuar na Baixada Santista nas quartas de final do Campeonato Paulista – o Alvinegro deve confirmar a classificação e enfrentar o Red Bull nos dias 23 ou 24 e 30 ou 31 de março.

“Provavelmente não. Nós interditamos a Vila Belmiro para todas as obras necessárias. Se o prazo tiver de estourar, vamos expandi-lo. O que mais importa é uma Vila moderna dentro de várias limitações e muito segura. O exemplo é quando reformamos nossa casa e, mesmo tendo planejado, sempre surge algo a mais. E já encontramos dezenas de esqueletos estruturais”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

A reestruturação da Vila passa por diversas fases, como segurança pública, iluminação, melhoria no gramado e retirada e/ou redução de vidros para aumento do “efeito alçapão”, entre outros.

Enquanto isso, a casa do Santos no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana será o Pacaembu. Há a ideia de mandar jogos no interior, mas isso ainda não foi possível.