Sette Câmara reprova “especulação” por Ricardo Oliveira: “Desleal”

O experiente centroavante Ricardo Oliveira permanecerá a serviço do Clube Atlético-MG, de acordo com Sérgio Sette Câmara. O presidente do time mineiro classifica como desleal manifestações de interesse por atletas que têm contrato em vigor, mas disse manter boa relação com o colega santista José Carlos Peres.

Em busca de um centroavante, Peres falou abertamente sobre o desejo de contar com Ricardo Oliveira. O técnico Jorge Sampaoli, inclusive, chegou a conversar por telefone com o próprio atleta, vinculado ao Atlético-MG até o final da temporada de 2020.

“Esse tipo de especulação tem que ser feita com muito cuidado. Eu, por exemplo, não costumo me manifestar a respeito de jogador que está em outro clube e com contrato em vigor, porque entendo que isso é, de alguma maneira, uma coisa incorreta e desleal”, disse Sette Câmara, em São Paulo para participar de evento promovido pela BDO nesta quarta.

Aos 38 anos de idade, Ricardo Oliveira na última terça se disse honrado pelo interesse do Santos. Por outro lado, citou o contrato em vigência com o Atlético-MG, destacou que é querido em Belo Horizonte e sublinhou que qualquer tipo de intenção deve ser apresentada ao clube mineiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Minha relação com o Peres é ótima. Se, de fato, houvesse interesse, ele teria telefonado. O que tem sido dito é sobre a vontade de ter com um jogador como o Ricardo. Bom, também tenho vontade de ter o Cristiano Ronaldo, o Messi. Isso é legítimo. Outra coisa é abordar o atleta ou seu procurador e não tenho notícia que isso tenha ocorrido”, disse Sette Câmara.

O presidente, convicto, garantiu a permanência do centroavante em Belo Horizonte. “Não tem nada. O que tem é que o Ricardo está com contrato em vigor e vai cumpri-lo. Ele já até declarou que está feliz no Atlético-MG e não tem interesse em sair. Nós também estamos muito felizes com o Ricardo Oliveira. Vai continuar no clube”, afirmou.